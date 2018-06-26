Молодежь России, Беларуси и Украины встретилась в гостеприимной Ветке





Многовековое единство трёх братских народов — белорусов, русских и украинцев — невозможно разделить никакими указами и границами. Нас навеки объединяет память и гордость за великое прошлое, за создателей и творцов нашей общей уникальной культуры, обычаев и традиций. Эти слова губернатора Гомельской области Владимира Дворника заключили в себе центральную идею международного фестиваля «Славянское единство», который в минувшую субботу принимала Ветка.







Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась при участии официальных делегаций Климовского, Злынковского, Новозыбковского, Клинцовского, Суражского, Красногорского, Стародубского, Трубчевского, Гордеевского районов Брянской области, Буда-Кошелёвского, Ветковского, Гомельского, Добрушского, Чечерского районов Гомельской области и районов города Гомеля. Возглавили её губернаторы Гомельской (Владимир Дворник) и Брянской (Александр Богомаз) областей и первый секретарь обкома Коммунистической партии Украины Владимир Лещенко. Огромной яркой колонной с государственными флагами и национальной символикой они прошли от храма Преображения Господня, где у памятника отселённым деревням состоялся молебен во здравие и благоденствие братских славянских народов, по улице Советской к главной сцене. Приветствовали белорусско-российскую общественность на протяжении всего пути следования ветковские октябрята и пионеры.







Нынешний международный форум собрал работающую молодёжь, представителей общественных организаций, народных умельцев и творческие коллективы под знаком Родины. «Родина — в сердце моём» — именно так звучал посыл всего праздника. В тематических выставках, которые на десятки метров раскинулись по Красной площади, прослеживалась более полувековая история нашей Отчизны.

Официальная экскурсия началась с осмотра техники времён Великой Отечественной войны. Тему национального подвига продолжили на Аллее Героев научные сотрудники Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова. В их рассказах люди, чьи имена увековечены на памятных знаках, ожили своими подвигами и достижениями для процветания Родины. А гости усыпали подножия этих знаков алыми гвоздиками — символами памяти и почитания.

Советский Союз — целая эпоха, которая оставила неизгладимый след в нашей истории. Именно на это время пришлось рождение фестиваля братских народов, имеющего сегодня приставку «международный». Несколько занимательных фактов о становлении «Славянского единства» привели сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля, пригласив на выставку «Назад в СССР».

Возвращаясь к теме Великой Отечественной войны, в сквере, где разместились выставки, можно было прочесть копии оригинальных фронтовых писем жителей Гомельского района и изучить фотодокументальные материалы о жизни и деятельности маршалов Советского Союза — четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова и дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского.

Отдельного внимания заслужило совместное выступление суворовцев Беларуси и России. Чёткость, слаженность и согласованность действий — отличительные черты молодёжи с военной выправкой. И, глядя на неё, представители обеих сторон убедились: будущее, причём достойное будущее, нашим странам точно обеспечено.







Немного позже, с главной сцены фестиваля, Владимир Дворник высказал уверенность, что «подрастающему поколению по силам преумножить достижения отцов, внести достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала и дружбы между славянскими народами».

— Многовековое единство братских народов невозможно разделить никакими указами и границами. Нас навеки объединяет память и гордость за великое прошлое, за создателей и творцов нашей уникальной культуры, обычаев и традиций, — особо подчеркнул губернатор Гомельской области.

Поддержал эту мысль и губернатор Брянской области Александр Богомаз:

— Мы, старшее поколение, понимаем свою задачу — передать нашим потомкам общие духовные и исторические ценности наших народов. Уверен, каждый из нас, как частицу любви к своей Родине, передаст эти святыни своим детям и внукам.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Брянской областью превысил 677 млн долларов США, и по сравнению с 2016-м увеличился более чем на четверть. Причём 40% от этой суммы приходится на Гомельскую область. И губернатор Брянщины заверил, что будут приложены все усилия, чтобы партнёрство двух стран продолжило развиваться во всех направлениях во благо людей.

Депутат Черниговской областной Рады Владимир Лещенко высказал некоторое сожаление об имеющихся сложностях в межгосударственных отношениях. И вместе с тем надежда на светлое будущее ещё не потеряна!

— Я глубоко уверен, что это временное явление. Всё станет на свои места. А сейчас надо жить, сотрудничать, дружить, помогать друг другу, не забывать, кто мы и откуда.







Традиционным стало участие в фестивале духовенства. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан и митрополит Брянский и Севский Александр справедливо отметили, что единство русской церкви простирается поверх государственных границ. «И мы с вами в единой Церкви, в едином духовном порыве, в едином духе православия должны преодолеть все разделения, которые сегодня пытаются провести», — заключил архиепископ.







Ставка на молодёжь как будущее государства, которую делали в своих выступлениях официальные представители трёх стран, весьма оправдана. В этом убедились они в том числе и после посещения молодёжной площадки «Молодёжь! Инициатива! Творчество! Профессионализм!», где учащиеся учреждений области представили свои инновационные проекты, образцы декоративно-прикладного творчества, музыкальные площадки. И особенно интересно было услышать мнение участников международного молодёжного лагеря «Дружба-2018», который завершил свою работу 23 июня, — представителя студенчества Брянской области Владислава Маркина и члена молодёжного совета при Гомельском городском исполнительном комитете Юлии Каленчук. И как бы ни развивалась история, дружба славянских народов останется в веках! В этом передовая молодёжь ничуть не сомневается!







Дружбу, братству и родине были посвящены и все музыкальные номера. На главной площадке фестиваля выступали народные коллективы Брянской и Гомельской областей. С особой теплотой зритель встречал народный ансамбль бандуристов Ветковского центра культуры и народного творчества «Вербичэнька». Специально для тех, кто следит за тенденциями фэшн-индустрии, состоялся «Модный базар». Воспитанники модельных студий, а также конкурсантки областного этапа Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» показали дизайнерские коллекции молодёжной и детской одежды.

Дневная программа популярных кавербэндов сменилась вечерним концертом группы «PROвокация» и участника «Евровидения-2016» IVAN. Завершился же праздник музыкальным миксом от популярных диджеев Гомельщины и молодёжной дискотекой.







По всему же периметру Красной площади работали торговые ряды, общая протяжённость которых превышала 600 метров. Торговля, общественное питание, индивидуальные предприниматели и ремесленники Гомельщины и Брянщины радушно привечали гостей праздника и угощали национальными изысками. Можно было попробовать самостоятельно изготовить на гончарном круге горшок или сплести из лозы сувенир, отведать «живого» кваса или вкусного шашлыка. Никаких ограничений. Только радость общения и новые светлые эмоции. И планы новой встречи братских народов.

А. КОДОЛОВА.