Школу юного спасателя прошли воспитанники пришкольных лагерей Ветковского района





Занятия, которые были разработаны районным отделом по чрезвычайным ситуациям, ОСВОДом и Центром культуры и народного творчества, были представлены в форме станций безопасности. Семь команд, которые вышли на старт обучающей эстафеты, прошли исторический, лесной, водный, экипировочный, игровой, спортивный и безопасный этапы. Ребята отвечали на вопросы по безопасности жизнедеятельности, спасали тонущего человека, одевали спасателя, вспоминали съедобные и несъедобные грибы и многое другое.

«Школа юного спасателя» продолжила череду мероприятий в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Об этом рассказала инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ветковского РОЧС Алла Лисичкина. До конца лета «обучение» в школе пройдут воспитанники всех пришкольных лагерей.

Спартак АНТОНЕНКО.