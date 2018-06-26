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Школу юного спасателя прошли воспитанники пришкольных лагерей Ветковского района
27.06.2018 — Разное | Новости Ветки
Занятия, которые были разработаны районным отделом по чрезвычайным ситуациям, ОСВОДом и Центром культуры и народного творчества, были представлены в форме станций безопасности. Семь команд, которые вышли на старт обучающей эстафеты, прошли исторический, лесной, водный, экипировочный, игровой, спортивный и безопасный этапы. Ребята отвечали на вопросы по безопасности жизнедеятельности, спасали тонущего человека, одевали спасателя, вспоминали съедобные и несъедобные грибы и многое другое.
«Школа юного спасателя» продолжила череду мероприятий в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня». Об этом рассказала инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ветковского РОЧС Алла Лисичкина. До конца лета «обучение» в школе пройдут воспитанники всех пришкольных лагерей.
Спартак АНТОНЕНКО.
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