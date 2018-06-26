В Дрогичинском районе в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажир

26.06.2018 года в Дрогичинском районе в результате ДТП 2 человека получили телесные повреждения, из них 1 несовершеннолетний.



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По предварительной версии: около 10.35 часов 28-летний брестчанин, управлял автомобилем «ГАЗ» и двигаясь по автодороге М-10 «Кобрин-Гомель гр. РФ» в направлении г. Кобрина, на 513 км данной автодороги отвлекся от управления автомобилем и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Каравелла», под управлением 39-летней жительницы д.Сукачи Дрогичинского района, которая осуществляла левый поворот и пропускала встречный транспорт.



В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" и несовершеннолетняя пассажир, 16-летняя жительница д.Сукачи, получили телесные повреждения и госпитализированы в УЗ «Дрогичинскую ЦРБ».



В автомобилях все были пристегнуты ремнями безопасности.



По факту ДТП проводится проверка.