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В Дрогичинском районе в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажир

27.06.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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 26.06.2018 года в Дрогичинском районе в результате ДТП 2 человека получили телесные повреждения, из них 1 несовершеннолетний.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56760.php

В Дрогичинском районе в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажир

По предварительной версии: около 10.35 часов 28-летний брестчанин, управлял автомобилем «ГАЗ» и двигаясь по автодороге М-10 «Кобрин-Гомель гр. РФ» в направлении г. Кобрина, на 513 км данной автодороги отвлекся от управления автомобилем и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Каравелла», под управлением 39-летней жительницы д.Сукачи Дрогичинского района, которая осуществляла левый поворот и пропускала встречный транспорт.

В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" и несовершеннолетняя пассажир, 16-летняя жительница д.Сукачи, получили телесные повреждения и госпитализированы в УЗ «Дрогичинскую ЦРБ».

В автомобилях все были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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26.06.2018 года в Дрогичинском районе в результате ДТП 2 человека получили телесные повреждения, из них 1 несовершеннолетний. По предварительной версии: около 10.35...
 
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