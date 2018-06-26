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В Дрогичинском районе в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетняя пассажир
27.06.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
26.06.2018 года в Дрогичинском районе в результате ДТП 2 человека получили телесные повреждения, из них 1 несовершеннолетний.
По предварительной версии: около 10.35 часов 28-летний брестчанин, управлял автомобилем «ГАЗ» и двигаясь по автодороге М-10 «Кобрин-Гомель гр. РФ» в направлении г. Кобрина, на 513 км данной автодороги отвлекся от управления автомобилем и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Фольксваген Каравелла», под управлением 39-летней жительницы д.Сукачи Дрогичинского района, которая осуществляла левый поворот и пропускала встречный транспорт.
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26.06.2018 года в Дрогичинском районе в результате ДТП 2 человека получили телесные повреждения, из них 1 несовершеннолетний. По предварительной версии: около 10.35...
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