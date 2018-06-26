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Марадона объяснил причину своего состояния на матче Нигерия - Аргентина
Легендарный аргентинский футболист, а нынче председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона на странице в
Напомним, что 57-летнему Диего Марадоне
— Я хочу сказать, что я в порядке и не был госпитализирован. Во время игры с Нигерией я испытывал сильную боль в затылке и головокружение, я страдал от декомпенсации. Врач навестил меня и посоветовал вернуться домой, не дожидаясь второго тайма. Но я решил остаться, потому что мы играли важнейший матч. Как я мог уйти? Посылаю поцелуи всем. Простите, что заставил вас беспокоиться, спасибо за терпение и поддержку… Диего будет с вами еще довольно долго! — написал Марадона.
После оказания медицинской помощи состояние Марадоны стабилизировалось, и он отправился из Санкт-Петербурга в Москву на частном самолете.
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Диего Марадона объяснил причины своего состояния во время матча Нигерия - Аргентина на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.
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