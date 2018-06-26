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Марадона объяснил причину своего состояния на матче Нигерия - Аргентина

27.06.2018 10:37 — Разное | Tut.by  
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Легендарный аргентинский футболист, а нынче председатель правления ФК «Динамо-Брест» Диего Марадона на странице в Фейсбуке объяснил причины своего состояния во время матча Нигерия — Аргентина на чемпионате мира, который прошел 26 июня в Санкт-Петербурге.


Фото: facebook.com/DiegoMaradonaOficial

Напомним, что 57-летнему Диего Марадоне стало плохо после матча, он не мог самостоятельно покинуть свое место на трибуне. А за несколько минут до этого, после победного гола Маркоса Рохо, Марадона показал два средних пальца, и эти жесты попали в телетрансляцию поединка.

 

 

 

— Я хочу сказать, что я в порядке и не был госпитализирован. Во время игры с Нигерией я испытывал сильную боль в затылке и головокружение, я страдал от декомпенсации. Врач навестил меня и посоветовал вернуться домой, не дожидаясь второго тайма. Но я решил остаться, потому что мы играли важнейший матч. Как я мог уйти? Посылаю поцелуи всем. Простите, что заставил вас беспокоиться, спасибо за терпение и поддержку… Диего будет с вами еще довольно долго! — написал Марадона.

После оказания медицинской помощи состояние Марадоны стабилизировалось, и он отправился из Санкт-Петербурга в Москву на частном самолете.

 
Теги: Брест
 
 
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Диего Марадона объяснил причины своего состояния во время матча Нигерия - Аргентина на чемпионате мира в Санкт-Петербурге.
 
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