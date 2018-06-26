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Минск назван самым дешевым из европейских городов для жизни иностранцев

27.06.2018 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Минск назван самым дешевым из европейских городов для жизни иностранцев
Фото из открытых источников

Эта информация предоставлена международной консалтинговой компанией Mercer, которая составила рейтинг городов по стоимости жизни для иностранных специалистов в 2018 году.

Минск назван самым дешевым из европейских городов для жизни иностранцев В рейтинге стран со счастливым детством Беларусь заняла 35-е место

Столица Беларуси заняла 202-ю строчку из 209. За Минском расположился Тбилиси, а заключает список Ташкент.

Рейтинг Mercer составлен по убывающей. На первых его строчках Гонконг, Токио, Цюрих, Сингапур, Сеул.

Столицы стран-соседей заняли следующие позиции: у Москвы 17-е место, Риги - 92-е, Вильнюса - 148-е, Варшавы - 154-е, Киева - 173-е.

Рейтинг Mercer составляется для международных компаний и правительств государств с целью определения компенсационных надбавок для своих сотрудников, приехавших работать в другую страну. Показателями для сравнения берутся более 200 позиций: жилье, транспорт, продукты питания, одежда, товары для дома, развлечения и другие.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Минск назван самым дешевым из европейских городов для жизни иностранных специалистов.
 
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