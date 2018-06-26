

Где в Солигорском районе можно искупаться? Автор: Эдуард Кидяев.

Лето-время отдыха, отпусков, когда в жаркую погоду многие из нас стремятся к водоёмам. Где в Солигорском районе можно искупаться и соответствует ли качество воды установленным нормам?

Как нам удалось узнать, решением Солигорского райисполкома от 30.01.2018 №150 определены зоны отдыха населения на водных объектах в весенне-летний период 2018 г. Их четыре:



-пляжная зона Солигорского водохранилища в г.Солигорске;



-место отдыха на р.Вызенка г.п.Красная Слобода по ул. Янки Купалы;



-пляжная зона водоема аг.Гоцк;



-пляжная зона водоема в д.Саковичи.







Проведен отбор и исследование воды на показатели безопасности в местах купания. По состоянию на 13.06.2018г. купание на водоемах Солигорщины органами государственного санитарного надзора не запрещено.

Подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.