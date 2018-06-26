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Где в Солигорском районе можно искупаться?
27.06.2018 — Разное | Soligorsk News
19 июня 2018 12:02 2307
Где в Солигорском районе можно искупаться?
Лето-время отдыха, отпусков, когда в жаркую погоду многие из нас стремятся к водоёмам. Где в Солигорском районе можно искупаться и соответствует ли качество воды установленным нормам?
Как нам удалось узнать, решением Солигорского райисполкома от 30.01.2018 №150 определены зоны отдыха населения на водных объектах в весенне-летний период 2018 г. Их четыре:
Проведен отбор и исследование воды на показатели безопасности в местах купания. По состоянию на 13.06.2018г. купание на водоемах Солигорщины органами государственного санитарного надзора не запрещено.
Подготовила Светлана ХМИЛЕВСКАЯ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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19 июня 2018 12:02 2307 Где в Солигорском районе можно искупаться? ...
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