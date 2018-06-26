|
22 июня в Солигорске пройдёт акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» в память о жертвах войны
27.06.2018 — Разное | Soligorsk News
19 июня 2018 11:16 1245
22 июня в Солигорске пройдёт акция "СВЕЧА ПАМЯТИ" в память о жертвах войны
Акция «Свеча памяти», посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, пройдет в Солигорске 22 июня.
Место встречи: Соборная площадь (ул.К. Заслонова, 49) Солигорск (у поклонного креста).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 июня 2018 11:16 1245 22 июня в Солигорске пройдёт акция "СВЕЧА ПАМЯТИ" в память...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)