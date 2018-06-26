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22 июня в Солигорске пройдёт акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» в память о жертвах войны

27.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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19 июня 2018 11:16 1245

22 июня в Солигорске пройдёт акция "СВЕЧА ПАМЯТИ" в память о жертвах войны

Автор: Эдуард Кидяев.

Акция «Свеча памяти», посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, пройдет в Солигорске 22 июня.

22 июня в Солигорске пройдёт акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» в память о жертвах войны

Место встречи: Соборная площадь (ул.К. Заслонова, 49) Солигорск (у поклонного креста).

В программе: Лития (заупокойная служба) по воинам и мирным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне; стихи и песни о войне, возжжение свечей памяти.

Начало в 22:00. Приглашаются все желающие. Приносите свои свечи и лампадки.

22 июня в Солигорске пройдёт акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» в память о жертвах войны

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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19 июня 2018 11:16 1245 22 июня в Солигорске пройдёт акция "СВЕЧА ПАМЯТИ" в память...
 
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