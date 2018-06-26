22 июня в Солигорске пройдёт акция «СВЕЧА ПАМЯТИ» в память о жертвах войны

Место встречи: Соборная площадь (ул.К. Заслонова, 49) Солигорск (у поклонного креста).



В программе: Лития (заупокойная служба) по воинам и мирным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне; стихи и песни о войне, возжжение свечей памяти.



Начало в 22:00. Приглашаются все желающие. Приносите свои свечи и лампадки.

