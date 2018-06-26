​Самодельный пистолет изъяли у жителя Ушачского района

У жителя Ушачского района Витебскай области правоохранители изъяли самодельный пистолет, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

Мужчина создал небольшой пистолет из ствола и фрагмента ствольной коробки винтовки «ИЖ-22». Оружие оказалось пригодным для боевого выстрела, как подтвердили эксперты. Родственники мужчины сообщили о наличии у него пистолета сотрудникам Ушачского РОВД в ходе специального мероприятия по добровольной сдаче оружия «Арсенал».