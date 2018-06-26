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Самодельный пистолет изъяли у жителя Ушачского района
У жителя Ушачского района Витебскай области правоохранители изъяли самодельный пистолет, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.
Мужчина создал небольшой пистолет из ствола и фрагмента ствольной коробки винтовки «ИЖ-22». Оружие оказалось пригодным для боевого выстрела, как подтвердили эксперты. Родственники мужчины сообщили о наличии у него пистолета сотрудникам Ушачского РОВД в ходе специального мероприятия по добровольной сдаче оружия «Арсенал».
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У жителя Ушачского района Витебскай области правоохранители изъяли самодельный пистолет, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.
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