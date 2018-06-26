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На территории района зарегистрировано 14 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
27.06.2018 — Разное | Савецкая вёска
Пьянство – одна из наиболее актуальных проблем современного общества. Проявляется это негативное явление по-разному, но последствия его всегда тяжелы, если не сказать более – трагичны.
Достаточно вспомнить о жертвах дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей, задуматься о семейном неблагополучии и обездоленных детях родителей-алкоголиков, о совершенных в пьяном угаре тяжких преступлениях. Чаще всего жертвами зеленого змия становятся мужчины и женщины трудоспособного возраста, которые могли бы принести немало пользы обществу.
Всемирная организации здравоохранения определяет критический уровень употребления алкоголя – 8 л в пересчете на абсолютный алкоголь на каждого жителя страны в возрасте 15 лет и старше. В случае превышения данной черты происходит постепенная деградация нации в демографическом, социальном, экономическом и культурном отношении, значительно ухудшается состояние ее здоровья и генофонд. Проведенный белорусскими учеными анализ реальных статистических данных показал, что увеличение объема продажи алкоголя на 1 литр сопровождается ростом уровня общей смертности, сердечно-сосудистой смертности, смертности от цирроза печени, панкреатита, острых алкогольных отравлений, алкоголизма и алкогольных психозов, смертности в результате травм и несчастных случаев, уровня убийств.
Алкоголь, или этиловый спирт, является наркотическим ядом,
действующим на клетки организма человека, парализуя и разрушая их.
Учеными доказано, что 100 г водки губит 7,5 тыс. активно работающих клеток головного мозга. Доза 7–8 г чистого спирта на 1 кг тела является смертельной для человека.
Одним из самых негативных последствий злоупотребления
алкоголем является то, что под его воздействием в мозгу происходит совокупность химических и физиологических перестроек, ведущих к установлению стойкой алкогольной зависимости. Алкоголь включается в обменные процессы организма. Все это дает основание рассматривать
алкоголизм как тяжелую болезнь, с которой часто «больные» не в состоянии справиться самостоятельно.
В последние годы в молодежной среде набрал значительные
«обороты» так называемый пивной алкоголизм. Это отнюдь не безобидная вещь. Дело в том, что из-за слабой концентрации в пиве алкоголя его пьют в больших количествах, чем водку или вино. Поэтому алкоголизм на почве употребления пива развивается в 3–4 раза быстрее, чем от крепких спиртных напитков.
В текущем году на территории нашего района зарегистрировано 14 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Основную их массу составили угрозы убийством (5), хулиганства (3) и истязания (2).
Согласно статье 64 Уголовного кодекса Республики Беларусь,
совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, является обстоятельством, отягчающем ответственность.
Учитывая негативные последствия пьянства и алкоголизма
населения, сотрудниками отдела на постоянной основе проводятся мероприятия по их минимизации. За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено 184 гражданина. На принудительное лечение в условиях лечебно-трудового профилактория по материалам сотрудников милиции судом осуждено 15 хронических алкоголиков, из которых 13 изолированы. Из незаконного
оборота изъято более 630 литров самогона и самогонной браги,
фальсифицированных алкогольных напитков. К административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства привлечено 30 лиц.
Не секрет, что большинство преступлений и правонарушений в
сфере семейно-бытовых отношений происходит на почве злоупотребления алкоголем. В связи с этим особое внимание сотрудники милиции уделяют семейным скандалистам, которые в «пьяной» горячке способны на неблаговидные поступки: скандалы, драки, причинение телесных повреждений, истязание. Этих граждан милиционеры посещают на дому, проводят с ними профилактические беседы, контролируют поведение и
образ жизни, а тех, кто причинил побои, физические или психические страдания близким родственникам либо членам семьи, привлекают к административной ответственности по ч.2 ст.9.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Всего в текущем году к административной ответственности по указанной статье привлечено 50 семейных дебоширов.
Несмотря на предусмотренный законодательством штраф в размере от пятидесяти базовых величин, проблема пьянства за рулем остается актуальной. В текущем году сотрудниками отделения ГАИ к административной ответственности за указанное правонарушение на территории района привлечено шесть водителей.
Любителям «хмельной» езды хочется еще раз напомнить про
существующую уголовную ответственность за указанные деяния, совершенные повторно в течение года, которая предусматривает не только наказание в виде исправительных работ или ареста или ограничения свободы или штрафа, но и конфискацию транспортного средства, независимо от права собственности, которым управляло лицо, совершившее преступление.
Вриод начальника отдела внутренних дел Дрибинского райисполкома Олег Кравченко
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На территории района зарегистрировано 14 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
Пьянство – одна из наиболее актуальных проблем современного общества. Проявляется это негативное явление по-разному, но последствия его всегда тяжелы, если не...
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