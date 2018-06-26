новый флагман LG получит сразу пять камер

Новый флагманский смартфон LG V40 получит сразу пять камер. Об этом сообщает ресурс Android Police.



На фото LG V30. Источник: IXBT

На задней стороне корпуса будущего флагмана разместят три основных фотомодуля, как в нынешнем Huawei P20 Pro. Один из предполагаемых модулей — широкоугольный, второй — «сверхширокий объектив LG».

Предназначение третьего модуля пока не раскрывается. Журналист Android Police предполагает, что его задействуют для фотографий с увеличением или эффектом размытия фона (боке).

Еще две камеры разместят на фронтальной стороне аппарата. Скорее всего, вместе подобная стерео-конфигурация сможет создавать 3D-карту лица пользователей для более точной разблокировки аппарата.

В Android Police предполагают, что дизайн LG V40 будет схож с нынешним LG G7. Новинку оснастят вырезом в верхней части дисплея. Также можно ожидать процессор Snapdragon 845.

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