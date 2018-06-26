Французские мясники просят у правительства защиты от веганов

Глава французской ассоциации мясников в открытом письме обратился к властям с просьбой защитить мясные лавки от агрессивных веганов, которые стремятся нанести ущерб «целому сегменту французской культуры» потребления мяса.



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Веганы закидывают камнями мясные лавки, рисуют граффити на витринах и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию, говорится в письме Жана-Франсуа Гиара.

Он отмечает, что за последние несколько месяцев во Франции облили кровью витрины 15 мясных лавок.

— Эти люди стремятся посеять террор и заставить целую ветвь французской культуры исчезнуть, — пишет он.

Веганы стремятся «навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни или даже свою идеологию», возмущается Гиар.

— Веганский образ жизни слишком раздут в СМИ, — сетует мясник.

Вегетарианцы и веганы составляют небольшую часть населения Франции: проведенный в 2016 году опрос, показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.

Мясники действительно занимают особое место во французской гастрономической культуре, но в подобных происшествиях нет ничего нового, рассказывает корреспондент Би-би-си в Париже Люси Уильямсон.

Еще двадцать лет назад скважины замков в мясных лавках иногда заливали клеем, рассказывает она.