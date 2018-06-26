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Прямая телефонная линия с заместителем председателя Лоевского райисполкома
27.06.2018 — Разное | Лоевский край
В субботу, 30 июня, по телефону: 4-04-20 с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя райисполкома
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В субботу, 30 июня, по телефону: 4-04-20 с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя райисполкома Натальей Леонидовной КАУРОВОЙ. В случае...
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