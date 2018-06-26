Очередную волну протестов в США вызвала миграционная политика Дональда Трампа

Верховный суд поддержал указ главы Белого дома – и это вызвало массовое возмущение.

Речь идёт о запрете на въезд в Соединённые Штаты гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Северной Кореи и Венесуэлы. Ранее законопроект пытались блокировать суды на местном уровне, но ничего не вышло. Американцы, которые вышли на протесты, обвинили власти в дискриминации и подрыве принципов демократии.