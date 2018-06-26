30 июня в магазине «Дом торговли» состоится открытие первого в Лиде пункта для сбора пластиковых крышек



В субботу, 30 июня, в 13.00 в магазине «Дом торговли» состоится открытие первого в Лиде пункта для сбора пластиковых крышек.

В ходе мероприятия организатор и директор частного учреждения по реализации социальных, благотворительных и экологических проектов «СоциоЭкоЦентр», а также волонтеры проекта расскажут, как пластиковая крышка может спасти жизнь, как давно данная акция действует в Беларуси и скольким людям уже удалось помочь.

В тот же день специальные контейнеры для сбора пластиковых крышек будут переданы Лидскому районному социально-педагогическому центру, детским домам семейного типа.

Программа мероприятия:

13.00 – 13.15 - официальное открытие 1-го специального контейнера для сбора пластиковых крышек в торговом обьекте УКП «Магазин № 1 «Дом торговли», расположенного по адресу: г. Лида, ул. Ленинская, 14. Специальный контейнер для сбора пластиковых крышек передается в дар от семьи Александры (куратор по Гродненской области) и Дмитрия Петровых.

13.15 - 13.25 - обряд освящения специального контейнера для сбора пластиковых крышек.

13.25 - 13.35 - выступление организатора проекта, директора частного учреждения по реализации социальных, благотворительных и экологических проектов «СоциоЭкоЦентр» Кунцевич Натальи Анатольевны и куратора по Гродненской области Петровой Александры.

13.35 - 13.50 - предоставление слова председателю Лидского районного исполнительного комитета Карповичу Михаилу Константиновичу, директору УКП магазина № 1 «Дом торговли» г. Лида Косяку Валерию Генриховичу, директору ГУО «Лидский районный экологический центр детей и молодёжи» Теханович Жанне Николаевне, родителю-воспитателю ГУО «Детский дом семейного типа № 1» Гурчин Дануте Станиславовне.

13.50 - 13.55 - выступление с музыкальной композицией солиста "Лидского эстрадного оркестра" Евгения Миндюля.

13.55 - 14.05 - торжественное вручение специальных контейнеров для сбора пластиковых крышек ГУО «Лидский районный социально-педагогический центр», ГУО «Детский дом семейного типа № 1», ГУО «Детский дом семейного типа № 2».

14.05 -14.15 - выступление команды по черлидингу «SkyLine» под руководством Марии Мельяченко.

14.15 - 14.25 - вступительное слово представителей детского центра «Unicооm».

14.25 - 14.35 -тематическая песня в исполнении Анастасии Лапуть.

Ведущий программы - Евгений Гайда.