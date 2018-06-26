"Упала всего два раза". Можно ли научить девушку ездить на мотоцикле с нуля за 10 часов

«Можно ли за 10 часов практических занятий научить девушку ездить на мотоцикле?». При условии, что наша «подопытная» сядет на байк впервые в жизни. Вот такой эксперимент придумал AUTO.TUT.BY и отправился в мотошколу. Пять дней, пять занятий по два часа. Поехали.





День первый. Знакомство с методикой и мотоциклом

— Эту методику обучения мотоциклистов мы разработали сами, и сейчас некоторые мотошколы у нас ее копируют. На этом курсе мы даем базовые вещи, без которых не стоит даже садиться за руль байка. И очень хорошо, что Александра (наша героиня) не имеет опыта езды на мотоцикле. Отучить от неправильных рефлексов тяжелее, чем привить новые. Работать с «чистого листа» всегда легче, — знакомит нас программой руководитель Keymotoscool Дмитрий Евхименко.





Дмитрий порекомендовал Александре не делать перерывы между занятиями, а приезжать каждый день. Такой вариант лучше для закрепления усвоенных навыков. И сразу честно предупредил, что погодные условия значения не имеют. Если пойдет дождь — будем ездить все равно.

Тренировочный мотоцикл — Honda CB400. Эту модель используют многие мотошколы в Европе. Мотоцикл относительно немного весит, обладает хорошей тягой на низких оборотах, легкоуправляемый и очень надежный. 10 часов Александра проведет в его седле.

— Особого волнения у меня не было. Приехали, одели экипировку, без нее за руль мотоцикла нельзя. Потом Дмитрий кратко объяснил, что такое мотоцикл и как с ним обращаться. Главное, что я усвоила — эта техника любит, когда все делаешь плавно: крутишь ручку газа, выжимаешь или отпускаешь сцепление, тормозишь. И вторая вещь — поворот головы. Как сказал Дима, ездить на мотоцикле, это все равно что бегать с фонариком по лесу. Светить нужно туда, куда хочешь придти, — рассказала Александра.





Сначала — краткое знакомство с органами управления. Потом — сразу в седло. Здесь не нагружают теорией, а если что-то необходимо объяснить, делают это в процессе тренировки. Первое упражнение элементарное — трогание с места-остановка. Повторяешь много раз, тренируешь моторику. Монотонно, в течение получаса Александра стартовала, проезжала несколько метров и останавливалась. Потом — разворот в любом удобном месте, по любому радиусу. Это позволяло постепенно привыкнуть к мотоциклу, к его поведению и особенностям. Площадка просто огромная, места для маневров хватает с запасом.

Следующее упражнение — объезд конусов по уже определенной траектории, своеобразному эллипсу. Постепенно инструктор сдвигает конусы, уменьшая радиус поворота. Потом упражнение немного усложняется, объезжать конусы нужно уже «восьмеркой».





Еще одно задание может показаться странным — проезжать «восьмерку» нужно было, держа руль одной рукой. По правилам, мотоциклисту запрещено двигаться таким образом, но в условиях полигона это упражнение позволяет понять, что к мотоциклу не нужно прикладывать силу при повороте.

— Забавно, но с каждым поворотом все больше начинала чувствовать, где можно расслабиться, как нужно повернуть. Сложно было привыкнуть к тому, чтобы посмотреть на конус, который находится у тебя чуть ли не за спиной. Устаешь, иногда перестаешь смотреть, но Дима тут же это замечал. Подходил, делал замечание. Когда «восьмерка» уменьшилась, стало тяжелее выписывать радиусы, но к тому моменту я уже чувствовала мотоцикл, — призналась Александра.

Девушка говорит, что под конец занятия порядком устала, даже перестала проговаривать про себя то, что рассказывал инструктор. Автоматизма в движениях еще нет, поэтому все команды рукам-ногам приходилось прогонять через мозг. К исходу второго часа начали уже и мышцы уставать.

День второй. Повторение пройденного и навыки торможения

Дмитрий Евхименко предупредил, что самые опасные — первые 15 минут тренировки. То, что выучил на прошлом занятии, немного забывается. Нужно время, чтобы снова привыкнуть к ощущениям, вспомнить, что делать и куда смотреть. Поэтому на втором занятии подопытная Александра повторяла то, что делали в первый день — ездила по большой и маленькой «восьмерке».





— Дальше ездила по «змейке». Здесь не было ничего сложного, нужно просто держать баланс, перекладывать мотоцикл не рулем, а бедрами и работой газом. И, конечно, руки должны быть расслаблены, — вспоминает Александра.

Еще одну часть второго дня занятий посвятили отработке навыков торможения как рукой, так и ногой, то есть использовали передний и задний тормоз. На твердом покрытии при прямолинейном движении используют передний тормоз, а вот на песке или скользкой дороге — задний.

День третий. Секреты торможения в повороте и первое падение





— На третий день занятий я узнала, что мотоцикл весит не 700 килограмм, а всего лишь 170. Но по ощущениям было все 700. Во всяком случае самостоятельно я его поднять не могла. Да, на третий день случилось то, что должно было случиться обязательно — я упала. Но так как скорости во время тренировки небольшие, обошлось без последствий. Это очень хороший опыт на самом деле, — вспоминает Александра.





Третий день начался с отработки быстрого старта с места. Так имитируется ситуация, когда необходимо быстро покинуть перекресток. Нужно словить момент, когда мотоцикл на первой передаче наберет достаточную скорость, чтобы не падать, и тогда переключаться на вторую.

После этого началась отработка важного навыка — торможение и остановка в повороте. Это нужно, например, чтобы пропустить пешеходов при повороте направо или налево. В большинстве случаев на мотоцикле пользуются передним тормозом, но если зажать его в повороте, то можно завалиться, что и случилось с Александрой. Поэтому при повороте пользуются именно задним, ножным тормозом.





— Если в левом повороте это не сложно, потому что педаль тормоза находится справа, и опорная левая нога остается свободной, то в правом повороте есть нюансы. Нужно притормозить и сразу вывернуть руль вправо, чтобы опереться на левую ногу. Когда ты правильно это делаешь, мотоцикл сам «валится» влево, но у меня это не всегда получалось. Дальше был разгон в повороте — начинаешь поворачивать, добавляешь газ, и мотоцикл сам «доворачивает». Тут я уже сама чувствовала свои ошибки — вцеплялалсь в руль, забывала смотреть, куда еду. И в конце очень устала. Почти вся тренировка прошла с постоянными остановками, во время которых приходилось удерживать тяжелый мотоцикл, — призналась героиня.

День четвертый. Больше «восьмерка» — больше скорость





Четвертый тренировочный день прошел по мокрому асфальту. Как и предупреждал Дмитрий, дождь — не причина отменять занятия. На удивление, обошлось без падений, хотя некоторые упражнения проходили на приличной скорости.

— Я вдруг поняла, что ко мне пришла усталость. Если первых три занятия она мне не мешала, с мотоцикла слезать не хотелось, а два часа пролетали незаметно, то на четвертый в голове стали появляться мысли: «А зачем мне все это вообще надо?». Но эксперимент, как и шоу, должен продолжаться. Поэтому я нехотя заняла место в седле мотоцикла, — делится Александра эмоциями.





Основным упражнением на четвертый день стала большая «восьмерка». Оттачивали то, что уже было пройдено — поворот головы, наклон тела, расслабленная поза. Выход из поворота — с ускорением. В какой-то момент Александра увлеклась, начала наращивать темп. Если бы инструктор ее не остановил — все могло закончиться еще одним падением.

День пятый. Вот — быстрый поворот





Последнее, пятое занятие началось с небольшого теоретического урока. Дмитрий на бумаге нарисовал дугу поворота и объяснил принципы его прохождения — траекторию, точку торможения, вход, апекс, выход. Правый поворот Александра проходила по внутреннему радиусу, левый — по наружному. Точка торможения может смещаться, в зависимости от скорости мотоцикла. Чем выше скорость, тем раньше нужно начитать маневрирование.





— И снова я чувствовала, когда у меня начинало получаться. Мотоцикл словно сам ложился в повороте, прописывал траекторию и поднимался на выходе. Опасная ошибка — резко сбросить скорость на дуге, если почувствуешь, что не вписываешься в поворот. В этом случае мотоцикл так же резко стабилизируется, поднимается. Это чревато вылетом из седла. Опытные ездоки говорят, что лучше уже попытаться еще больше наклонить мотоцикл. В этом случае максимум вы просто уложите мотоцикл и проедете на боку. Только если ты очень опытный, то сможешь аккуратно сбросить газ, чтобы мотоцикл резко не «встал», — поделилась впечатлениями Александра.





В заключение наша героиня по настоянию инструктора попробовала в том же повороте два других мотоцикла. Один более тяжелый 600-кубовый, второй — легкий 125-кубовый. И призналась, что проще всего ей было управлять, конечно, самым легким мотоциклом. На нем получалось ехать смелее, чиркая подножками по асфальту.

Послевкусие и послесловие

Все. Курс обучения навыкам езды на мотоцикле пройден. Александра признается, что немного устала за пять дней, но зато получила бесценный опыт. Впрочем, героиня не отрицает, что на этом ее история отношений с мотоциклами может закончиться.





— Не скажу, что я прямо воспылала желанием сесть на мотоцикл. Я как минимум теперь понимаю, насколько это опасное средство передвижения. Но не исключаю, что в будущем все же буду ездить, пусть не постоянно. Честно говоря, не думала, что у меня получится, — призналась Александра.

Дмитрий Евхименко убежден, что научить ездить на мотоцикле можно практически любого. Проблема может быть только в том случае, если у ученика где-то в глубине души кроется какой-то страх, например, кто-то из близких или друзей попадал в ДТП. Есть и, можно сказать, «возрастной ценз», когда человек уже плохо усваивает какую-то новую информацию.





— Впрочем, некоторым я говорю «нет». Не потому что вижу, что они не могут научиться. Как раз наоборот. Человек может уметь хорошо ездить, но некоторые не отдают себе отчета в своих действиях. Должен быть либо стопроцентный контроль, либо мы не занимаемся вообще. Никаких бзиков за рулем мотоцикла быть не может. Не допускается.