Виктория Азаренко проиграла Андреа Петкович в выставочном матче

Виктория Азаренко провела выставочный матч против Андреа Петкович в Великобритании. Белоруска уступила – 1:6, 3:6.

Арине Соболенко сегодня предстоит важный матч на турнире в Истборне. Её соперницей в 1/8 финала будет Элис Мертенс из Бельгии. В первом круге Соболенко одержала волевую победу над 13-й ракеткой мира Юлией Гёргес.