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Виктория Азаренко проиграла Андреа Петкович в выставочном матче
Виктория Азаренко провела выставочный матч против Андреа Петкович в Великобритании. Белоруска уступила – 1:6, 3:6.
Арине Соболенко сегодня предстоит важный матч на турнире в Истборне. Её соперницей в 1/8 финала будет Элис Мертенс из Бельгии. В первом круге Соболенко одержала волевую победу над 13-й ракеткой мира Юлией Гёргес.
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Виктория Азаренко провела выставочный матч против Андреа Петкович в Великобритании. Белоруска уступила – 1:6, 3:6.
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