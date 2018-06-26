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В Волковыске пройдет выставка собак
27.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
22 июля в Волковыске на площадке в лесопарковой зоне улицы К. Цеткин пройдет выставка собак.
1. Региональная выставка собак всех пород «Кубок Волковыска-2018».
2. Республиканская выставка акит (японские и американские акиты) (САС в каждом взрослом классе и в каждом окрасе).
3. Чемпионат по породе немецких шпицев (Немецкие шпицы всех размеров, включая кеесхонд и померанский шпиц) (САС в каждом взрослом классе, по размерам и окрасам. Лучшие взрослые кобель и сука имеют право оформить титул «Чемпион Породы», а лучшие юниоры кобель и сука - титул «Юный Чемпион Породы»).
4. Республиканская выставка чихуахуа (САС в каждом взрослом классе и в каждом типе шерсти: длинношерстные и короткошерстные)
Контактная информация:
Тел.: (017) 216 0910
E-mail: albaross@tut.by и albaross01@gmail.com
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22 июля в Волковыске на площадке в лесопарковой зоне улицы К. Цеткин пройдет выставка собак. 1. Региональная выставка собак всех пород...
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