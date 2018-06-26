В Волковыске пройдет выставка собак





22 июля в Волковыске на площадке в лесопарковой зоне улицы К. Цеткин пройдет выставка собак.

1. Региональная выставка собак всех пород «Кубок Волковыска-2018».

2. Республиканская выставка акит (японские и американские акиты) (САС в каждом взрослом классе и в каждом окрасе).

3. Чемпионат по породе немецких шпицев (Немецкие шпицы всех размеров, включая кеесхонд и померанский шпиц) (САС в каждом взрослом классе, по размерам и окрасам. Лучшие взрослые кобель и сука имеют право оформить титул «Чемпион Породы», а лучшие юниоры кобель и сука - титул «Юный Чемпион Породы»).

4. Республиканская выставка чихуахуа (САС в каждом взрослом классе и в каждом типе шерсти: длинношерстные и короткошерстные)

Контактная информация:

Тел.: (017) 216 0910

E-mail: albaross@tut.by и albaross01@gmail.com