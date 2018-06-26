|
В райбольнице новый главврач
27.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Главным врачом Волковысской центральной районной больницы назначена Елена Збигневна Грицкевич.
До назначения на должность работала заместителем главного врача по медицинской части этого же учреждения здравоохранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным врачом Волковысской центральной районной больницы назначена Елена Збигневна Грицкевич. До назначения на должность работала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)