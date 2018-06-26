|
ОАО «Красносельскстройматериалы» может войти в состав холдинга «Белорусская цементная компания»
27.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
13 июля на внеочередном общем собрании акционеры ОАО «Красносельскстройматериалы» рассмотрят вопрос о вхождении в состав холдинга «Белорусская цементная компания».
Холдинг «Белорусская цементная компания» (БЦК) объединяет двух других крупных производителей цемента — «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер», расположенных в Могилевской области. Партнером БЦК является российская корпорация «Евроцемент».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июля на внеочередном общем собрании акционеры ОАО «Красносельскстройматериалы» рассмотрят вопрос о вхождении в состав холдинга...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)