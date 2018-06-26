Учиться миру, толерантности и памяти в Ивье…

…В прошлом году наш музей национальных культур встречал у себя участников международного семинара на колесах, во время которого израильтяне, дети выживших евреев-ашкенази из Беларуси, Польши, Украины проехали дорогами памяти, посетив скорбные места, где были уничтожены фашистами довоенные иудейские общины западно-белорусских и западно-украинских местечек.





Для участников семинара эта поездка стала великим потрясением, душевным прикосновением к своим корням, культурологическим открытием Беларуси.

Без ложной скромности можно сказать, что большое место в этом потрясении отведено Ивью. Куда бы ни везла своих сограждан руководитель проекта “Корни” Тамара Кощер, дороги всегда проходят через Ивье. А здесь есть музей, который стал своеобразным отчим домом для тех ивьевчан, которые когда-то оставили Беларусь, гонимые до войны недобрым предчувствием будущей катастрофы, а после войны - одиночеством людей, потерявших семьи, потерявших все и жаждущих обрести спокойную жизнь на земле обетованной, среди таких же обескровленных, обездоленных нацистской политикой. И, как в отчем доме, их встречают всегда сердечно и с открытыми объятиями, с белорусской музыкой, белорусскими закусками, чтобы сделать легкий перекус после дороги, рассказами о бывшей общине, о том, что представляло собой белорусское местечко до войны и т. д. Ивье богато историей, богато своим миролюбием, богато многовековой толерантностью.

Прошлогодний семинар привезла наша землячка. А в этом году группу собрала и вновь привезла в Беларусь бывшая участница семинара Рахель Гроссман вместе с мужем Иудой Гроссманом.

Группа была собрана из кибуцев Севера Израиля. Кибуцы - это особенность Израиля. Только в этой стране есть сельскохозяйственные коммуны, которые характеризуются общим имуществом и равенством всех ее членов в труде и в потреблении. Роль кибуцев в создании государственности в Израиле очень и очень велика. Главной задачей стало создание класса земледельцев, которые были бы способны обеспечивать еврейское население всей необходимой сельскохозяйственной продукцией. И кибуцы Израиля с этой задачей прекрасно справились. В относительно короткий период времени, новые репатрианты, новые жители кибуцев, только часть которых проходила специальное обучение и подготовку в учебных фермах, создали в Израиле мощное высокопродуктивное сельское хозяйство, которое по производительности и качеству продукции не уступает странам с развитой многовековой традицией земледельчества.

Жители кибуцев, предки которых создавали эти израильские колхозы (кибуцы создали выходцы из Слонима), и приехали к нам.

Их встречали во дворике музея национальных культур сотрудники музея, Тамара Кощер, которая находится нынче в Беларуси, и народный ансамбль народной музыки "Чабарок", который никого и никогда не оставляет равнодушным.



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Как сказала Рахель Гроссман, поговорить с которой мне помогла переводом с иврита и наоборот Тамара Кощер, она еще в прошлую поездку поняла, что непременно приедет в Ивье еще раз, чтобы почувствовать атмосферу этого необычного городка, где есть памятник - олицетворение мечты всего человечества - мир и согласие между людьми разных вероисповеданий. Пока это только в Ивье и только в памятнике. А самые главные и страшные войны и катастрофы мира ведутся именно на межнациональной и религииозной почве. В Ивье, окунаясь в историю погибшей еврейской общины, одновременно можно познать и историю нашей удивительной Беларуси, понять, почему на протяжении всей жизни далеко-далеко в Израиле ностальгически помнили эту землю те, кто когда-то уехал на землю обетованную.

В группе предки выходцев из Баранович, Гродно, Новой Рудни, Слонима…Мама Рахель Гроссман родилась в Вене, отец - в Тель-Авиве, но корни его в Польше… А корни боли, горя и генной памяти каждого из приехавших - в Холокосте.

А Ивье, как непременная остановка маршрута семинара, по словам Рахель Гроссман, еще и из-за Тамары. Она - израильтянка, но ни на минуту не забывает, откуда родом, помнит свои корни и постоянно тоскует по своей малой родине. Это взаимопроникновение человека и земли и рождает память и любовь. Ведь человек без привязки к Родине ничего не стоит.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.