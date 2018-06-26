Примерь профессию на себя

Лагерь труда и отдыха "Импульс" с дневным пребыванием детей на базе Юратишковского яслей-сада - средней школы начал свою работу 11 июня 2018 года. Для пятнадцати воспитанников лагеря, учащихся 9 и 10 классов, - это реальная возможность ознакомиться с развитием экономики Ивьевского района, профессиями промышленной и социально-культурной сферы, проявить себя в трудовой, спортивной, интеллектуальной и творческой деятельности. А самое главное, работая на полях УСП "Новый Двор - Агро", внести первый трудовой вклад в семейный бюджет.





В этом году лагерная смена проходит под девизом "Человек трудом славен". Буквально с первого дня пребывания юноши и девушки знакомятся с промышленными объектами, учреждениями и организациями, где трудятся их родители. Такой подход способствует повышению престижа рабочих профессий, целенаправленному взаимодействию с семьей и социумом, усилению чувства гордости за профессии своих родителей.

За время работы лагеря воспитанники побывали в почтовом отделении, горпоселковой больнице, библиотеке, дорожном ремонтно-строительном участке, лесничестве, торговых объектах, беседовали с индивидуальными предпринимателями. Каждая встреча способствовала возможности "примерить профессию на себя", т.е. больше узнать об условиях труда, о том, какие профессии более востребованы в нашем поселке, какие более высоко оплачиваются, где можно получить ту или иную профессию, какие медицинские противопоказания не позволят работать по той или иной специальности.

2018 год объявлен в Республике Беларусь Годом малой родины, поэтому все мероприятия направлены на расширение знаний об истории, культуре, экономике родного юратишковского края. В субботу, 16 июня, все воспитанники приняли участие в велопробеге "Мае вытокі" с созданием фоторепортажа "Моя малая родина - моя гордость".

С целью формирования гражданско-патриотического воспитания 22 июня был проведен литературный вечер "Герои в наших сердцах" (в рамках республиканской гражданско-патриотической акции "Мы этой памяти верны"), после которого воспитанники возложили цветы к памятнику в г.п.Юратишки и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья, во второй половине дня воспитанники участвуют в спортивных играх, турнирах по волейболу, футболу, настольному теннису, учатся бесконфликтному общению на психологических тренингах, позитивному мышлению, осваивают способы снятия стресса.

Продолжая волонтерскую деятельность, в рамках республиканской акции "Эстафета полезных дел" ребята оказали помощь в посадке туй на территории детского сада, в рамках волонтерской акции "Помоги природе делом" - убрали мусор на экологической тропе.

Много впечатлений получили воспитанники 23 июня во время экскурсии, посетив 5 экскурсионных объектов.

С целью знакомства с профессиональными учреждениями образования ребята посетили "Ивьевский ГСПЛ", "Лидский колледж", "Лидский государственный музыкальный колледж". Также посетили выставку живых экспонатов "Мир больших попугаев и певчих птиц" в Ивьевском музее национальных культур, Лидский историко-краеведческий музей и Лидский замок.

Жизнь в лагере труда и отдыха "Импульс" насыщена разными событиями и мероприятиями, благодаря слаженной работе креативных педагогов, творческих единомышленников. Вкусное и здоровое питание, чистота и уют обеспечиваются искусными поварами, кухонными работниками, старательным обслуживающим персоналом. Каждый сотрудник старается сделать лагерную смену для подростков самой интересной и запоминающейся, показывает пример ответственности и трудолюбия для подрастающего поколения.

Также хотелось бы поблагодарить руководство филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор - Агро" за предоставленную возможность трудиться.

Лагерь труда и отдыха - это мощный импульс к новым делам, новым вершинам.

М. АВИЖА,

директор лагеря труда и отдыха "Импульс".