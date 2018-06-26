Лагерь - это маленькая жизнь

Для 20 детей в июне распахнул свои двери лагерь труда и отдыха "Планета детства" на базе учреждения образования Липнишковский детский сад - средняя школа.

В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными людьми.





Насыщенно и содержательно прошла первая неделя лагерной смены. В День знакомств и находок были проведены аукцион " 100 идей для лагеря" и операция БУНТ (большая уборка нашей территории). В День науки воспитанники лагеря во время интеллектуальной игры "Символы Республики Беларусь" и викторины "Край, где мы живём" показали, что подростки интересуются и знают историю Беларуси и своей малой родины. Интересно и увлекательно прошел День белорусских традиций: ребята посетили этнографическую комнату отдела культурно-массовой и просветительской работы аг.Липнишки и попробовали свои силы в интеллектуально-познавательном марафоне "Юбилейные даты Беларуси".

В День большого рюкзака весь лагерь отправился в поход, во время которого ребята обучались работе с туристическим снаряжением, ориентированию на местности, готовили походные блюда, благоустраивали братскую могилу в д.М.Князиковцы, играли в футбол с местными ребятами.

Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спорта. Наши дети принимали активное участие в спортивных мероприятиях "Веселые старты", пробеге "Мы за здоровый образ жизни". Ежедневно проводятся зарядка и танцевальные разминки на свежем воздухе, теннисные турниры, состязания по бадминтону, футболу.

Работа лагеря труда и отдыха невозможна без слаженной и хорошо организованной работы. В связи с этим мы благодарим руководство КСУП "Агро-Липнишки" за участие в организации трудовой деятельности лагеря.

Нам очень хотелось заинтересовать и порадовать детей, поэтому лагерная смена открывалась шоу-программой "Танцевальный марафон", которая вызвала бурный восторг у всех ребят, а закончилась праздничным концертом "Расстаются друзья".

Неотъемной частью работы лагеря являются экскурсии. В рамках Года малой родины ребята посетили Новогрудок, Островец, Гервяты, Ивье. Познакомились с работой информационного центра Островецкой АЭС.

Пресс-центр ЛТО каждый день размещал на школьном сайте заметки и фотографии об итогах дня.

Опыт деятельности лагеря труда и отдыха "Планета детства" показывает, что это одна из лучших форм занятости подростков в летнее время для нашего учреждения образования. Подобный опыт дает школьникам прекрасную возможность совместить приятное - общение со сверстниками, с полезным - трудом, который будет оплачен.

Подводя итоги работы лагеря, можно сказать, что такая форма активного отдыха способствует успешному развитию подростка, так как создаются условия одновременно для работы и отдыха учащихся, удовлетворение потребностей в новизне впечатлений, творческой и трудовой самореализации, общении и самодеятельности в разных формах.

Каждый день, проведенный в лагере, был по-своему незабываем. Каждый день - открытие, у каждого дня было свое лицо, свой характер. Каждый день жизни в лагере был насыщен разнообразными, но дополняющими друг друга, видами массовой, познавательной и трудовой деятельности. Вместе они сделали смену интересной, неповторимой, яркой, богатой событиями и делами.

И. ВОЛЧЕК,

директор лагеря труда и отдыха "Планета детства".