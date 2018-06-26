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"Человек-анекдот" Игорь Маменко приедет в Минск с новой программой
3 октября в столичном КЗ «Минск»
Миниатюры и монологи про любимую тещу Лидию Сергеевну, соседа, жену с любовником стали настоящими хитами, ради которых зрители раз за разом и собираются на выступлениях Маменко. А кроме народной любви, артист добился еще и признания критиков и коллег по цеху. С 2005 года он носит почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации", а в 2008 был награжден премией «Золотой Остап».
На этот раз вниманию зрителей будет предложена новая программа, включающая как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем хиты.
Также в рамках гастрольного тура по Беларуси, Игорь Маменко посетит:
4 октября 2018 года Витебск КЗ «Витебск», пр. Фрунзе, д.1
5 октября 2018 года Гомель ОКЦ, ул. Ланге, д.17
6 октября 2018 года Бобруйск «Дворец культуры», ул. Ульяновская, д. 35/31
7 октября 2018 года Брест «БОЦОР по игровым видам спорта «Виктория», ул. Ленинградская, д. 4.
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3 октября обхохотаться на живом выступлении популярного юмориста можно будет в КЗ "Минск".
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