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"Человек-анекдот" Игорь Маменко приедет в Минск с новой программой

27.06.2018 11:19 — Разное | Tut.by  
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3 октября в столичном КЗ «Минск» выступит юморист Игорь Маменко. Артист полюбился публике за народный юмор, чудную мимику, талантливую имитацию голосов народов дружеских республик. А еще за галерею своих колоритных персонажей, которых Маменко «возит» с собой в каждый город.


Миниатюры и монологи про любимую тещу Лидию Сергеевну, соседа, жену с любовником стали настоящими хитами, ради которых зрители раз за разом и собираются на выступлениях Маменко. А кроме народной любви, артист добился еще и признания критиков и коллег по цеху. С 2005 года он носит почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации", а в 2008 был награжден премией «Золотой Остап».

На этот раз вниманию зрителей будет предложена новая программа, включающая как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем хиты.

Также в рамках гастрольного тура по Беларуси, Игорь Маменко посетит:

4 октября 2018 года Витебск КЗ «Витебск», пр. Фрунзе, д.1

5 октября 2018 года Гомель ОКЦ, ул. Ланге, д.17

6 октября 2018 года Бобруйск «Дворец культуры», ул. Ульяновская, д. 35/31

7 октября 2018 года Брест «БОЦОР по игровым видам спорта «Виктория», ул. Ленинградская, д. 4.

Когда: 3 октября, 19.00.

Где: КЗ «Минск».

Сколько: от 35 до 95 рублей.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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3 октября обхохотаться на живом выступлении популярного юмориста можно будет в КЗ "Минск".
 
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