Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 10 процентов годовых с 27 июня





Как раньше и анонсировалось, с 27 июня Национальный банк снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых, а ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности - с 11,75% до 11,5%.

Как сообщал ранее Национальный банк, решение было принято правлением Нацбанка на основе новых данных о благоприятном состоянии белорусской экономики.

Так, по данным Нацбанка, по итогам мая 2018 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил всего 4,4% , в то время как еще в апреле было 5%. Это говорит о замедлении темпов инфляции, вследствие укрепления белорусского рубля относительно корзины иностранных валют. Правда, во второй половине 2018 года Нацбанк ожидает увеличения темпов инфляции, но она все равно будет ниже прогнозной. По итогам 2018 года ее уровень должен составить 5,5%.