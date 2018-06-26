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2-ой ежегодный международный форум по блокчейну, криптовалюте и майнингу - Blockchain Life 2018

27.06.2018 11:29 — Разное | Myfin  
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2-ой ежегодный международный форум по блокчейну, криптовалюте и майнингу - Blockchain Life 2018
Blockchain Life 2018

Двухдневный форум/конференция на ведущей площадке страны "Экспофорум" соберет более 5000 участников с более чем 70 стран мира. Криптотрейдеры, владельцы ICO проектов, ведущие частные инвестора и криптофонды, предприниматели и блокчейн-эксперты, разработчики на блокчейне и их заказчики - мероприятие объединяет профессионалов отрасли и тех, кто еще только начинает свой путь в криптоиндустрии.

Совсем скоро на сайте мероприятия будут анонсированы первые спикеры. Традиционно, выступать для гостей будут ведущие эксперты рынка Азии, США, Европы и СНГ с инсайдами о новых и секретных способах заработка.

Впервые, в рамках ежегодной премии Blockchain Life Awards 2018, на форуме состоится награждение лучших проектов отрасли. Решать, какие компании заслуживают звания лучших в своем направлении, будут ведущие эксперты отрасли и участники форума.

До форума остается чуть менее 5 месяцев, но затягивать с покупкой билетов не рекомендуется - в прошлом году SOLD Out наступил за месяц до начала мероприятия.

Становитесь участниками самого масштабного события в России и Восточной Европе прямо сейчас!

Узнать подробнее https://blockchain-life.com/ru/

Организаторы: Сергей Хитров, рейтинговое агентство Icotop.io, помощь с выводом на криптобиржи listing.help

*партнерский материал

 
 
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7-8 ноября в Санкт-Петербурге состоится 2-ой ежегодный международный форум по блокчейну, криптовалюте и майнингу - Blockchain Life 2018.
 
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