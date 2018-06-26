Белые медведи предсказали итог матча Германия – Южная Корея

Для просмотра видео установите Flash Player 9 или более новую версию.

Свой прогноз на матч Германия – Южная Корея сделали белые медведи.

Обитатели зоопарка в немецком Гельзенкирхене стали ещё одними оракулами. В коробках перед Ларой и её сыном Нануком – блюда из рыбы. Медведи изучили предложенные варианты – и разгрызли обе коробки. Животные с удовольствием съели всё содержимое. Такой результат убедил организаторов: будет ничья. Сбудется ли предсказание, узнаем этим вечером.