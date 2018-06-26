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​Подросток утонул в Днепре во время тренировки по гребле

27.06.2018 11:52 — Разное | ОНТ  
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26 июня днём во время тренировки по гребле в Днепре утонул 14-летний мальчик, сообщает Могилевская областная организация ОСВОД.

Трагедия случилась в районе впадения в Днепр реки Дебря в Могилёве. В ходе разворота лодка перевернулась из-за сильного течения, подросток выпал и ушёл под воду. На ребёнке не было спасательного жилета.

Как оказалось, 14-летний воспитанник гребной базы, которая расположена на улице Заводской, погиб из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Тренировка должна была проводиться в спасательных жилетах. Ещё обязательно должно быть сопровождение катера. По какой причине эти требования не были выполнены, сейчас выясняется.

Водолазные работы по поиску тела подростка начались около 12 часов дня. Координаты для поиска дал рыбак. Он находился на берегу и стал очевидцем ЧП. Но помочь не смог, потому что находился на большом расстоянии от места происшествия. Тело было обнаружено через час. По факту произошедшего на реке проводится проверка.

 
 
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26 июня днём во время тренировки по гребле в Днепре утонул 14-летний мальчик, сообщает Могилевская областная организация ОСВОД.
 
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