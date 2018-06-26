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Юный гребец утонул во время тренировки. У спортшколы не было денег на жилеты?

27.06.2018 11:36 — Разное | Партизан  
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Подросток утонул в Днепре во время тренировки по гребле. На нем не было спасательного жилета, лодка перевернулась, и он ушел под воду.

Трагедия произошла около 11.00 26 июня в районе впадения в Днепр реки Дебря в Могилеве. Во время разворота лодка на сильном течении перевернулась, подросток выпал и утонул, сообщает БелТА.

 Поскольку рядом никого в этот момент не было, спасти мальчика не удалось. Тело подростка было обнаружено прибывшими спустя час водолазами.

По словам главы Могилевской областной организации ОСВОД Николая Моисеева, на тренировке не были соблюдены правила безопасности, в результате чего и погиб 14-летний воспитанник гребной базы, которая находится на улице Заводской. 

Согласно правилам, любое плавсредство должно быть обеспечено средствами для спасения, то есть тренировка должна проводиться только в спасательных жилетах. Также обязательным является сопровождение катера. 

Однако, по всей вероятности, на это у гребной базы не оказалось средств, вот и тренировались на "авось".



 
Теги: Могилев
 
 
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Подросток утонул в Днепре во время тренировки по гребле. На нем не было спасательного жилета, лодка перевернулась, и он ушел под воду.
 
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