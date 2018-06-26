Ветслужбы Беларуси и России обсудят поставку белорусского молока в среду в Москве

Директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси Иван Смильгинь проведет переговоры с представителями Россельхознадзора в среду в Москве, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе министерства.

"И.Смильгинь находится в Москве с целью проведения переговоров с Россельхознадзором по поставкам белорусских продуктов в Россию. Переговоры намечены на первую половину дня", - проинформировали в пресс-службе Минсельхозпрода.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Беларуси молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра. В Беларуси назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

Проблема была вынесена на уровень вице-премьеров двух стран – Алексея Гордеева и Михаила Русого. На их встрече было принято решение о разработке "дорожной карты" по снятию ограничений. Документ был оперативно подготовлен специалистами России и Беларуси, и с 9 июня началось снятие ограничений. В настоящее время право на экспорт ранее запрещенной продукции имеют шесть предприятий Беларуси.