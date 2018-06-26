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Экономика ФРГ может потерять 200 млн евро из-за матча Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018

27.06.2018 11:40 — Разное | Интерфакс  
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Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между командами Германии и Южной Кореи может нанести экономике ФРГ ущерб в размере от 130 млн до 200 млн евро, передает Deutsche Welle.

Эксперты кельнского Института немецкой экономики (IW) подсчитали, что многие в Германии, вероятно, будут смотреть матч с Южной Кореей на рабочем месте.

Матч пройдет в среду на стадионе "Казань Арена", начало намечено на 17:00 мск, в Германии будет на час меньше, то есть рабочий день еще не закончится как минимум для 30% сотрудников немецких компаний, по оценкам IW.

Если хотя бы половина из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте, то за время игры, в течение которого они будут отвлекаться от обычных дел, экономика страны понесет ущерб в размере 200 млн евро.

В 2017 году ВВП Германии составил 3,26 трлн евро, так что 200 млн евро - ущерб не слишком существенный. К тому же эксперт IW Кристоф Шрёдер полагает, что у подобного сценария есть и положительная сторона, заключающаяся в улучшении взаимопонимания с коллегами. "Остается надеяться, что сборная ФРГ выиграет", - резюмировал он.

Для того чтобы гарантированно выйти в плей-офф, немецким футболистам необходимо одержать победу с преимуществом минимум в два гола. Согласно статистике, собранной германскими СМИ, бундестим практически всегда одерживала победу в третьем туре группового этапа футбольных чемпионатов. Команда ФРГ четыре раза становилась чемпионом мира, в том числе на предыдущем мундиале в Бразилии в 2014 году.

Ожидается, что на игру прибудет бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В рамках визита в столицу Татарстана также запланирована его встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Южная Корея доходила до группового этапа чемпионата мира девять раз, лучший результат ее сборной - 4-е место в 2002 году.

 
 
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Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между командами Германии и Южной Кореи может нанести экономике ФРГ ущерб в размере от 130 млн до 200 млн евро,...
 
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