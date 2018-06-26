Лукашенко назвал основой суверенитета Беларуси ее жителей

Суверенитет Беларуси - это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу, заявил президент страны Александр Лукашенко в среду в Минске во время вручения государственных наград.

"Вручение наград в преддверии главного государственного праздника (Дня независимости – ИФ) особенно символично и знаменательно. Ведь, говоря о независимости страны, мы подразумеваем народ. Наш суверенитет - это люди, которые ежедневно, искренне и честно выполняют свою работу", - сказал А.Лукашенко. Главу государства цитирует его пресс-служба.

По словам президента, слава всегда находит того, кто в своем труде искренне стремится принести пользу отечеству. "Вы и есть самая надежная опора нашего государства. Будучи образцовыми специалистами, делаете намного больше, чем рассказывают о вас наградные листы. Являетесь самым красноречивым примером мастерства и личного успеха для всех, кто находится рядом с вами. А значит, меняете жизнь к лучшему", - заявил А.Лукашенко.

По информации пресс-службы, орденов, медалей и почетных званий удостоены представители различных сфер деятельности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей, смелость и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, исключительные достижения в сельском хозяйстве и строительной отрасли, значительный личный вклад в разработку и модернизацию военной и специальной техники, развитие энергетической системы, легкой промышленности, сферы здравоохранения, торговли, науки, культуры и спорта.