СК возбудил уголовное дело в связи с утоплением подростка во время тренировки по гребле в Могилеве

В связи с гибелью подростка в Могилеве в ходе тренировки по гребле возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.





"Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь (служебная халатность), по факту гибели несовершеннолетнего", - проинформировала О.Соленюк.

"Несчастный случай произошел 26 июня 2018 года. При проведении занятий по гребле академической в акватории р. Днепр, вблизи гребной базы, опрокинулась одиночная лодка. Находившийся в ней 14-летний подросток пытался выплыть самостоятельно, однако не сумел. Он был без спасательного жилета. Тело ребенка из воды извлекли спасатели", - рассказала правоохранитель.

Она также сообщила, что при проведении неотложных следственных действий установлено, что должностные лица государственного специализированного учебно-спортивного учреждения "Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта" не обеспечили надлежащее проведение инструктажей по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев, а также наличие у каждого спортсмена-учащегося спасательного жилета при проведении занятий.





"По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований", - отметила О.Соленюк.