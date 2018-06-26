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СК возбудил уголовное дело в связи с утоплением подростка во время тренировки по гребле в Могилеве

27.06.2018 11:32 — Разное | Интерфакс  
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В связи с гибелью подростка в Могилеве в ходе тренировки по гребле возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

СК возбудил уголовное дело в связи с утоплением подростка во время тренировки по гребле в Могилеве

"Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.428 Уголовного кодекса Республики Беларусь (служебная халатность), по факту гибели несовершеннолетнего", - проинформировала О.Соленюк.

"Несчастный случай произошел 26 июня 2018 года. При проведении занятий по гребле академической в акватории р. Днепр, вблизи гребной базы, опрокинулась одиночная лодка. Находившийся в ней 14-летний подросток пытался выплыть самостоятельно, однако не сумел.  Он был без спасательного жилета. Тело ребенка из воды извлекли спасатели", - рассказала правоохранитель.

Она также сообщила, что при проведении неотложных следственных действий установлено, что должностные лица государственного специализированного учебно-спортивного учреждения "Могилевского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта" не обеспечили надлежащее проведение инструктажей по технике безопасности, профилактике травматизма, предупреждению несчастных случаев, а также наличие у каждого спортсмена-учащегося спасательного жилета при проведении занятий.

СК возбудил уголовное дело в связи с утоплением подростка во время тренировки по гребле в Могилеве

"По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований", - отметила О.Соленюк.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 24
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В связи с гибелью подростка в Могилеве в ходе тренировки по гребле возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области...
 
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