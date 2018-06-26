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В Слуцком районе бык напал на пенсионера
24 июня в больницу с травматическим шоком и переломами рёбер был доставлен житель деревни Ячево 1950 года рождения, сообщает УВД Минского облисполкома.
Сотрудники милиции выбыли в медучреждение, а также по месту жительства пострадавшего. По предварительной информации, травмы мужчине причинил бык.
Животное покинуло загон. Пенсионер вернуть быка на место, в ходе чего и получил телесные повреждения. На помощь подоспели сосед, супруга и сын мужчины. Врачи оценивают состояние пенсионера как тяжёлое, но стабильное.
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24 июня в больницу с травматическим шоком и переломами рёбер был доставлен житель деревни Ячево 1950 года рождения, сообщает УВД Минского облисполкома.
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