В Слуцком районе бык напал на пенсионера

24 июня в больницу с травматическим шоком и переломами рёбер был доставлен житель деревни Ячево 1950 года рождения, сообщает УВД Минского облисполкома.

Сотрудники милиции выбыли в медучреждение, а также по месту жительства пострадавшего. По предварительной информации, травмы мужчине причинил бык.

Животное покинуло загон. Пенсионер вернуть быка на место, в ходе чего и получил телесные повреждения. На помощь подоспели сосед, супруга и сын мужчины. Врачи оценивают состояние пенсионера как тяжёлое, но стабильное.