|
Мобильную связь на железной дороге улучшат к Европейским играм
Мобильную связь улучшат на главных железнодорожных магистралях Беларуси в течение года, ко вторым Европейским играм.
Жители Беларуси часто жалуются на плохую мобильную связь в поездах, когда не работают ни звонки, ни интернет. Эту проблему исправят к крупному спортивному мероприятию.
Запланировано строительство 51 объекта для железной дороги. Качество связи повысится в первую очередь на главных железнодорожных путях, которыми будут пользоваться гости, прибывшие на мероприятие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильную связь улучшат на главных железнодорожных магистралях Беларуси в течение года, ко вторым Европейским играм.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)