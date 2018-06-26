​Мобильную связь на железной дороге улучшат к Европейским играм

Мобильную связь улучшат на главных железнодорожных магистралях Беларуси в течение года, ко вторым Европейским играм.

Жители Беларуси часто жалуются на плохую мобильную связь в поездах, когда не работают ни звонки, ни интернет. Эту проблему исправят к крупному спортивному мероприятию.

Запланировано строительство 51 объекта для железной дороги. Качество связи повысится в первую очередь на главных железнодорожных путях, которыми будут пользоваться гости, прибывшие на мероприятие.