МТС дарит абонентам бонусы в свое 16-летие

Мобильный оператор МТС на свое 16-летие дарит абонентам бонусы. Каждый может выбрать: получить безлимитные мегабайты или звонки внутри сети без ограничений.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы получить подарок, нужно скачать приложение «Мой МТС», зарегистрироваться в нем и выбрать подарок в меню «Подарок от МТС».

В акции могут участвовать все действующие абоненты МТС. Исключение — некоторые тарифы и номера с блокировкой. Бонусы будут действовать только четыре дня: с 27 по 30 июня 2018, продлить их никак не получится. Выбрать можно только один бонус и добавить его один раз.