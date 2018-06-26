|
МТС дарит абонентам бонусы в свое 16-летие
Мобильный оператор МТС на свое 16-летие
Чтобы получить подарок, нужно скачать приложение «Мой МТС», зарегистрироваться в нем и выбрать подарок в меню «Подарок от МТС».
В акции могут участвовать все действующие абоненты МТС. Исключение —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бонусы будут действовать только четыре дня: с 27 по 30 июня 2018, продлить их никак не получится.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)