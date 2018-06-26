В Минске состоялась презентация белорусскоязычного издания книг Светланы Алексиевич без цензорских правок

25 июня в Минске прошла презентация белорусскоязычного пятитомника «Галасы Утопii» нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Это издание состоялось благодаря краудфандинговой кампании на Ulej.by. Было собрано около $ 115.000. В закрытой презентации приняло участие более 400 человек — бэкеры кампании, представители креативного класса и локального бизнеса. Партнёрами презентации стали культурное пространство ОК16, первый интерьерный концепт-стор Moonlight room, цветочный магазин Birdie shop и SVOBODY.4.

Во время официальной части с торжественной речью выступили основатель краудфаниднговой площадки Ulej.by Эдуард Бабарико, председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, независимый издатель Игорь Логвинов, посол Швеции в Беларуси Кристина Йоханнессон, Владимир Орлов от лица всех пяти переводчиков сборника и сама Светлана Алексиевич.

На презентации участники краудфандинговой кампании могли забрать предзаказанные книги и принять участие в автограф-сессии Светланы Алексиевич, которая длилась 2,5 часа. Все желающие получили подпись нобелевского лауреата.

«Я, к сожалению, должна признать, что мои книги не история, они не о прошлом, — сказала Светлана Алексиевич в рамках презентации. — К сожалению, мы еще бьемся в тисках этого прошлого. Прошлое оказалось не позади, а впереди нас, поскольку в 90-е годы мы не сделали того, что должны были сделать, и в результате получилось опять ощущение поражения. Но никакие авторитарные власти, никакие старые идеи не вечны. Жизнь движется, и никто не может повернуть биологию и время».

В рамках краудфандинговой кампании принял участие и белорусский бизнес. В том числе самый большой вклад — около 60% от собранной суммы — внес Белгазпромбанк. Их предзаказ на 3.000 комплектов книг был сделан для передачи пятитомников всем библиотекам Беларуси. Сейчас идет процесс передачи книг каждой из областей страны. Однако власти не всех регионов готовы принять дар. Как заявил на презентации председатель правления банка Виктор Бабарико, «в Гродненской области ввели понятие «достаточности книг» и заявили, что у них в библиотеках книг достаточно. Но ведь это переводы книг Алексиевич, которых раньше не было! А это значит, что достаточность книг Алексиевич в Гродненской области — ноль?». Он предлагает библиотекам Гродненской области в частном порядке обращаться в областное представительство Белгазпромбанк за книгами нобелевского лауреата.

Краудфандинговая кампания была проведена в соавторстве с издательским домом «Логвiнаў» и Ulej.by. Это первый опыт площадки, когда она стала не только инструментом для сбора финансирования проектов, но и активным участником.

«То, что мы сделали вместе с вами — это нормально, — говорит основатель Ulej.by Эдуард Бабарико, — Совершенно нормально не бояться и, несмотря ни на что, делать то, что считаешь правильным и важным. Совершенно нормально не ждать, когда сверху что-то предложат, а брать инициативу в свои руки. И мы с вами просто посчитали правильным и важным издать своего нобелевского лауреата на белорусском языке. И сделали это. Самое удивительное в этом все то, что делать правильные вещи оказывается не сложнее, чем не делать ничего. А еще интересно то, что за этим проектом стоим мы — несколько сотен человек — и мы даже не знаем друг друга. Но, с другой стороны, у нас есть много общего: мы все любим Беларусь, мы все любим белорусскую культуру, мы все уважаем работу Светланы Александровны, и мы все гордимся нашим первым и единственным нобелевским лауреатом. Этого оказалось достаточно для того, чтобы мы вместе сотворили историю. И я осознал, что в такой Беларуси и именно с такими белорусами хочется жить».

На данный момент пятитомник «Галасы Утопii» уже появился в свободной продаже в книжном магазине «Логвiнаў», oz.by и symbal.by. Вскоре тираж поступит и в другие книжные магазины.