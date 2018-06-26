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С 1 июля подорожают многие марки сигарет. Ценник поднимает также новый импортер табака

27.06.2018 12:12 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 июля вырастут цены на многие марки сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе МНС. Ценник поднимется также на сигареты нового импортера табака — компании «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая вышла на рынок в июне.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, с 1 июля поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, Премьер QS, Matrix BLUE, portal ONE будут стоить 0,95 рубля, Минск SUPERSLIMS, Минск 5 SUPERSLIMS — 1,15 рубля, Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure — 2,15 рубля, Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nanokings Blue, Pall Mall Nanokings Silver — 1,95 рубля, Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver
— 2,05 рубля, Vogue Bleue, Vogue Lilas, Vogue Menthe, Vogue La Cigarette Bleue, Vogue La Cigarette Lilas, Vogue La Cigarette Menthe — 3,4 рубля.

Вырастут также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Корона, Корона голубая, Корона слим, Корона слим 100, Корона голубая слим 100 с июля будут стоить 1,11 рубля, LD Red, LD Blue — 2,05 рубля, Sobranie Blue, Sobranie Gold — 3,15 рубля.

Подорожают также отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». К примеру, WINSTON XS PURPLE IMPULSE будут стоить 2,6 рубля, Dunhill Blue, Dunhill Gold, Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut GOLD — 3,5 рубля, RICHMOND BLACK EDITION — 4,5 рубля, AROMA RICH IRISH BLEND, AROMA RICH RED & AGED — 3,75 рубля.

Кроме того, поднимет цены компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая стала вторым импортером сигарет (L&M, Parliament, Marlboro) в Беларусь. Ранее только «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси имел право ввозить в страну сигареты.

Напомним, «ЭНЕРГО-ОИЛ» вышел на табачный рынок в этом месяце. С 1 июля на все сигареты этой компании вырастут цены. Так, L&M MOTION, L&M COMPACT (Синий) будут стоить с июля 2 рубля, L&M BLUE LABEL (Синий) — 2,15 рубля, PARLIAMENT NIGHT BLUE, PARLIAMENT AQUA BLUE — 3,2 рубля, MARLBORO RED, Marlboro Gold — 2,9 рубля.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 июля. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с 1 июля вырастут цены на многие марки сигарет. Ценник поднимется также на сигареты нового импортера табака - компании "ЭНЕРГО-ОИЛ", которая вышла на рынок...
 
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