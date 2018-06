Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla

В стандартное оснащение пикапа Tesla войдет двухмоторная электрическая силовая установка с очень высоким крутящим моментом и особая подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку. Об этом своем твиттере сообщил глава американской компании Илон Маск, пишет motor.ru .

Помимо этого, дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пикап сможет самостоятельно парковаться и получит набор сенсоров с 360-градусным обзором.

Информация о том, что Tesla выпустит электрический пикап появилась в декабре 2017 года. Это подтвердил сам Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей твиттера. Точная дата не была названа, но сообщалось, что это произойдет после запуска в серию компактного кроссовера Model Y. По предварительной информации, вседорожник дебютирует в марте следующего года.

The Tesla Truck will have dual motor all-wheel drive w crazy torque & a suspension that dynamically adjusts for load. Those will be standard.