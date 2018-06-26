​Гродненский аэропорт ведёт переговоры о привлечении европейских лоукостеров

Компания «Белаэронавигация», которой принадлежит Гродненский аэропорт, ведёт переговоры для привлечения европейских лоукостеров, сообщает заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

В числе европейских лоукостеров рассматривается, например, авиакомпания AirBaltic. С ней сейчас ведутся переговоры. Однако наладить связи Гродненский аэропорт планирует не только с лоукостерами.Есть подписанные документы, в том числе с польскими компаниями.