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Гродненский аэропорт ведёт переговоры о привлечении европейских лоукостеров
Компания «Белаэронавигация», которой принадлежит Гродненский аэропорт, ведёт переговоры для привлечения европейских лоукостеров, сообщает заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
В числе европейских лоукостеров рассматривается, например, авиакомпания AirBaltic. С ней сейчас ведутся переговоры. Однако наладить связи Гродненский аэропорт планирует не только с лоукостерами.Есть подписанные документы, в том числе с польскими компаниями.
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Компания«Белаэронавигация», которой принадлежит Гродненский аэропорт, ведёт переговоры для привлечения европейских лоукостеров, сообщает заместитель министра...
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