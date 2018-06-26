Подросток утонул в Днепре во время тренировки

Трагедия произошла около 11.00 26 июня в районе впадения в Днепр реки Дебря в Могилеве.

Во время разворота лодка на сильном течении перевернулась, 14-летний воспитанник гребной зоны выпал и ушел под воду. На ребенке не было спасательного жилета. Самостоятельно выбраться из воды он не смог. Спасти его также не удалось, пишет БЕЛТА.

Координаты для поиска утонувшего мальчики водолазам дал рыбак, находившийся на берегу. ЧП произошло на его глазах, но, к сожалению, он не смог помочь, так как был далеко от места происшествия. Утонувший парень был обнаружен примерно через час.

По факту произошедшего на реке проводится проверка.