Как босс брестского "Динамо" Марадона переживал за аргентинский спорт на трибунах в разные годы
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Председатель правления брестского «Динамо», чемпион мира по футболу и лучший футболист ХХ века по версии ФИФА аргентинец Диего Марадона поддерживал Лионеля Месси и компанию в матче за выход в плей-офф ЧМ-2018 против Нигерии так, что порой казалось, будто он теряет контроль над собой. 57-летний мужчина взбирался на ограждение балкона вип-ложи и показывал нелицеприятные жесты. В конечном счете ему потребовались . услуги медбригады
Изучив архив Reuters, SPORT.TUT.BY пришел к выводу, что Марадона всегда так эмоционально переживал за аргентинский спорт, будь то клубный футбол или турнир сборных, регби или теннис.
1996 год. Марадона на матче «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса, одной из своих бывших команд, против «Ривер Плейт». Рядом с Диего жена Клаудия и дочери Дальма (вторая слева) и Джаннина. Фото: Reuters 2004 год. Марадона в компании дочери Джаннины на финальном матче Южноамериканского кубка между «Бока Хуниорс» и боливийским «Боливаром». Фото: Reuters 2005 год. Фанат целует руку Марадоны перед началом матча «Бока Хуниорс» — «Росарио Сентраль». Фото: Reuters 2008 год. Дочь Марадоны Дальма, скрывая лицо, удерживает отца от падения с трибуны во время поединка «Бока Хуниорс» — «Унион Атлетико Маракайбо» в Кубке Либертадорес. Бывшая жена Марадоны Клаудия — слева. Фото: Reuters 2008 год. Все на том же матче Диего что-то раскурил. Фото: Reuters 2015 год. Марадона на матче «Бока Хуниорс» — «Кильмес». Фото: Reuters 2015 год. Марадона празднует успех Аргентины в полуфинале чемпионата мира по регби против Австралии. Турнир проходил в Лондоне. Фото: Reuters 2017 год. Марадона яростно поддерживает аргентинских теннисистов в матче первого раунда Мировой группы Кубка Дэвиса Аргентина — Италия. Фото: Reuters 2018 год. Марадона на матче-открытии чемпионата мира по футболу 2018 года между Россией и Саудовской Аравией. Тот редкий случай, когда Диего появился на спортивном мероприятии в костюме и был подозрительно спокоен. Фото: Reuters 2018 год. Но уже во время первого матча Аргентины на мундиале против Исландии (1:1) мы увидели Марадону во всей красе. Он ругался, эмоционально жестикулировал и курил сигару. Фото: Reuters 2018 год. Перед началом встречи Аргентина — Хорватия (0:3) Марадона отправил странное послание «te quiero pero soy un bardo», что дословно переводится как «я люблю тебя, но я бард». Фото: Reuters 2018 год. В «матче жизни» (за выход в плей-офф ЧМ) для Аргентины против Нигерии Марадону едва удавалось сдержать. Фото: Reuters После второго гола Аргентины за три минуты до конца основного времени матча Диего показал нелицеприятные жесты, что попало в телетрансляцию. Фото: twitter.com/ItsEronG После окончания поединка Марадоне потребовалась помощь медиков. Как сообщили СМИ, госпитализации не последовало. Марадона же объяснил ухудшение состояния декомпенсацией. Фото: facebook.com/DiegoMaradonaOficial
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Диего Марадона поддерживал Лионеля Месси и компанию в матче за выход в плей-офф ЧМ-2018 против Нигерии так, что порой казалось, будто он теряет контроль над собой....
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