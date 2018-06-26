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"Мы желаем счастья вам!": группа "Цветы" выступит в Минске

27.06.2018 12:16 — Разное | Tut.by  
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16 ноября в минском Центральном доме офицеров большой сольный концерт даст группа Стаса Намина «Цветы». Прозвучат все самые известные песни коллектива, включая «Мы желаем счастья вам», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная».

В это сложно поверить, но история группы «Цветы» насчитывает уже почти 50 лет. Критики называют их одним из первых коллективов, которые привнесли рок-элементы на советскую эстраду. Публика же просто любит их песни, которые прекрасно звучат и сейчас.


В драматичной истории коллектива были миллионные тиражи и запреты на выступления, возвращения к публике и мировые турне. Все эти годы ею руководит Стас Намин — исполнитель, композитор, музыкальный продюсер. Именно из «Цветов» вышли Александр Малинин, Александр Маршал, Игорь Саруханов, Александр Лосев, Сергей Воронов, Александр Белов.

С 2000 года группа «Цветы» выступает в неизменном составе: Олег Предтеченский — вокал и гитара, Валерий Диордица — вокал и клавиши, Александр Грецинин — вокал и бас-гитара, Юрий Вильнин — гитара.

— По таланту такого сильного состава вообще в «Цветах» не было. И вообще, стиль «Цветов» всегда являлся индивидуальным лицом «Цветов». Даже не столько состав, который менялся за 30 лет, сколько приверженность к этим лирическим песням, к простой музыке. Мы играли хорошо и пели хорошо, но просто, — отметил Стас Намин в одном из интервью.

Когда: 16 ноября, 19.00.

Где: Центральный дом офицеров.

Сколько: от 27,5 до 67,5 рублей.

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16 ноября в минском Центральном доме офицеров большой сольный концерт даст группа Стаса Намина "Цветы".
 
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