В Слуцком районе в результате нападения быков один мужчина умер, второй в реанимации





Два происшествия с быками произошли в Слуцком районе, сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек. В одном случае пожилой мужчина получил серьезные травмы, во втором – погиб сторож.

24 июня около 11:30 в Слуцкий РОВД поступило сообщение от медиков. В больницу с травматическим шоком и переломами ребер был доставлен житель деревни Ячево 1950 года рождения. Сотрудники милиции выбыли в больницу и по месту жительства пострадавшего.

По предварительной информации установлено, что травмы мужчине причинил бык. Очевидцами событий стали родственники и соседи потерпевшего. Животное, повредив заграждение, покинуло загон. Мужчина попытался вернуть быка на место, в ходе чего ему были причинены телесные повреждения. По данному поводу в Слуцком РОВД проводится проверка, по окончании которых будет дана оценка произошедшему.

Еще одно происшествие зафиксировано в этот же день. Около 8 часов в Слуцкий РОВД поступило сообщение от заведующей фермы в деревне Маяк Слуцкого района. Неподалеку от фермы был обнаружен труп 54-летнего сторожа. На место незамедлительно выбыли руководство Слуцкого РОВД, сотрудники уголовного розыска и следственно-оперативная группа.

Как рассказал первый заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Шаровар, по одной из версий, мужчину смертельно травмировал бык, который несанкционированно покинул помещение фермы. Вместе c тем, рассматриваются и другие версии произошедшего.



Фото: pixabay.com