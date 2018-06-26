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Подросток утонул в Днепре во время тренировки

27.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Подросток утонул в Днепре во время тренировки

Подросток утонул в Днепре во время тренировки по гребле. На нем не было спасательного жилета, лодка перевернулась, и он ушел под воду. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Могилевской областной организации ОСВОД Николай Моисеев.

Трагедия произошла около 11.00 26 июня в районе впадения в Днепр реки Дебря в Могилеве. Во время разворота лодка на сильном течении перевернулась, подросток выпал и ушел под воду.

"На тренировке не были соблюдены элементарные правила безопасности, в результате чего и погиб 14-летний воспитанник гребной базы, которая находится на улице Заводской. Любое плавсредство должно быть обеспечено средствами для спасения. В данном случае тренировка должна проводиться именно в спасательных жилетах. Также обязательным должно быть сопровождение катера. Почему эти требования не были выполнены, сейчас выясняется", - сказал Николай Моисеев.

Водолазные работы по поиску тела подростка начались в 12.02. Координаты для поиска дал очевидец - рыбак, находившийся на берегу. ЧП произошло на его глазах, но, к сожалению, он не мог помочь, поскольку находился на большом удалении от места происшествия. Утонувший парень был обнаружен примерно через час.

По факту произошедшего на реке проводится проверка.


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Теги: Могилев
 
 
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Подросток утонул в Днепре во время тренировки по гребле. На нем не было спасательного жилета, лодка перевернулась, и он ушел под воду. Об этом сообщил...
 
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