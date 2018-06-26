Китайские исследователи превратили промышленные отходы в материал для линз

Китайские исследователи превратили газообразные промышленные отходы в твердый прозрачный материал, из которого можно изготавливать полимерные линзы.

Карбонилсульфид является наиболее распространенным серосодержащим газом, который генерируют тепловые электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Он угрожает здоровью человека, разрушает озоновый слой, провоцирует коррозию зданий, становится причиной смога и кислотных дождей.

Научные сотрудники из Чжэцзянского университета (восточнокитайская провинция Чжэцзян) поместили газ в аппарат для нагрева под давлением выше атмосферного (автоклав) с эпоксидной смолой - распространенным химическим материалом и неметаллическим катализатором. В результате химической реакции получился полимер - бесцветное, прозрачное и безопасное макромолекулярное вещество.

Исследование показало, что получившееся вещество проявляет свойства идеальной полимерной линзы и может быть использовано при изготовлении стекла или оптического волокна.

Основной задачей в реализации проекта послужила разработка неметаллического катализатора, который сделал катализ более простым, недорогим и эффективным, чем при использовании катализатора, содержащего тяжелые металлы, проинформировал научный руководитель проекта Чжан Синхун.

Достижения китайских ученых, как ожидается, внесут вклад в рекуперацию (возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе) и утилизацию газообразных отходов.

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