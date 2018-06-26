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На телеканале «Беларусь 4» Гомель» состоится презентация видеоролика «Сны о малой родине»
27.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В День Независимости Республики Беларусь, 3 июля, на телеканале «Беларусь 4» Гомель» в специальном выпуске ток-шоу «Главная тема» в 15.55 состоится презентация видеоролика «Сны о малой родине», включающего иллюстрации наиболее известных достопримечательностей Гомельщины.
Это совместный проект телеканала и гомельского художника Юрия Пташинского.
Кроме того, в эфире гости ток-шоу обсудят яркие проекты, реализовываемые в нашей области и приуроченные к Году малой родины, побеседуют о развитии небольших населенных пунктов, вспомнят милые их сердцу уголки Беларуси.
Татьяна СКОБЕЛЕВА.
Фото взято из интернета в качестве иллюстрации.
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В День Независимости Республики Беларусь, 3 июля, на телеканале «Беларусь 4» Гомель» в специальном выпуске ток-шоу «Главная тема» в 15.55 состоится...
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