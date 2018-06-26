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Помощь Жлобинщине оказывает область

27.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Помощь Жлобинщине оказывает область

Из-за засухи, поразившей Жлобинщину, сельхозпредприятиями района поздними культурами пересеяно уже 2,2 тысячи гектаров погибших посевов зерновых. Заместитель начальника райсельхозпрода Светлана ЮРКОВА отмечает:

– Всего же будет пересеяно более пяти тысяч гектаров погибших посевов. Работы ведутся в организованном порядке. Помощь в их проведении нашему району, как одному из наиболее пострадавших от засухи, оказывает областной бюджет, из которого на эти цели выделено 260 тысяч рублей. Резервы изыскивают и сами сельхозпредприятия, помогая друг другу семенами и техникой.  

А тем временем на Жлобинщине в период с 22 по 25 июня включительно прошли долгожданные дожди. Начальник метеостанции Ольга Макаренко сообщила редакции, что за эти четыре дня выпало 38,1 миллиметров осадков при норме для третьей декады месяца 24 миллиметра. В определённой степени это должно положительно сказаться на сохранившихся посевах зерновых и росте трав.

Николай ШУКАНОВ.

Фото из архива газеты "Новы дзень".

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Из-за засухи, поразившей Жлобинщину, сельхозпредприятиями района поздними культурами пересеяно уже 2,2 тысячи гектаров погибших посевов зерновых....
 
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