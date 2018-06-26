Беларусь будет размещать свои облигации на финансовом рынке Китая





Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг и начать размещение облигаций на финансовом рынке Китая.

Как сообщил министр финансов Владимир Амарин, Министерство финансов Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) в июне подписали соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга. Таким образом, Беларусь получает возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая.

"Рейтинг мы должны получить где-то до конца лета", - сказал Владимир Амарин.

Соглашение предусматривает проведение CCXI оценки Беларуси. По словам министра, в июле представители агентства посетят Беларусь, пишет БЕЛТА .

"После этого будет присвоение рейтинга. А потом уже соответствующая процедура получения разрешения регулятором", - пояснил Владимир Амарин.

Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 года или в начале 2019 года.