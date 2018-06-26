Всемирный день рыболовства отмечается 27 июня

Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. Праздник учредили на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в 1984 году в Риме.

Рыбалка – одно из самых массовых увлечений. Чаще всего посидеть на берегу с удочкой в руках предпочитают мужчины. Правда, в последние годы всё больше женщин приобщается к этому хобби. Ведь процесс ловли настолько увлекателен, что заставляет истинных почитателей рыбной ловли рано вставать, часами ждать поклёвки, а порой мокнуть под дождём или стынуть на морозе. И всё это – ради заветного улова.

Во многих странах мира 27 июня проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и любителей.