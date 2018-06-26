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На День независимости в Лиде перекроют движение транспорта на улицах Замковая и Грюнвальдская (расписание)
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, и перекрытием улиц Замковая и Грюнвальдская 3 июля изменяются маршруты движения некоторых городских автобусных маршрутов.
Маршрут № 2 «Лакокраска – ул. Крупской» будет следовать с ул. Калинина налево на ул. Грюнвальдская, по пр-ту Победы на ул. 8-го Марта и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту.
Маршрут № 3 «Индустриальный-Автовокзал» будет следовать по ул. Ленинская в прямом и обратном направлении без проезда через ул. Замковая с заездом на остановку «Рынок» по ул. Островского.
Маршрут № 5 «Южный городок – Завод «Оптик» будет следовать с ул. Калинина налево на ул. Грюнвальдская, по пр-ту Победы, по ул. Ленинской и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту без заезда на ул. 8-го марта.
Автобусы по маршрутам № 1, № 4, № 7, № 7а, № 8, № 9, № 10, № 11 и № 15т будут следовать по своим маршрутам без изменений.
3 июля на время проведения праздничного салюта с 21.00 до 24.00 дополнительно будут изменены движения отдельных городских маршрутов:
Маршрут №1 «Шейбаки- м-н Красноармейский» будет следовать с пр-та Победы на ул. Шевченко, ул. Труханова, на ул. Ленинская на пр-т Победы и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту.
Маршрут №2 «Лакокраска- ул. Крупской» будет следовать с ул. Качана на ул. Ленинская, ул. Советская и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту.
Маршрут№3 «Индустриальный-Автовокзал» будет следовать по ул. Ленинская в прямом и обратном направлении без проезда через ул. Замковая и ул. Островского.
Маршрут № 5 «Южный городок – Завод «Оптик» будет следовать с ул. Калинина налево на ул. Грюнвальдская, далее налево по пр-ту Победы, по ул. Шевченко, по ул. Труханова на путепровод на ул. Коммунистическая и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту без заезда на ул. 8-го марта.
2 июля с 12.00 в связи с закрытием ул. Замковая маршрут № 3 «Индустриальный-Автовокзал» будет следовать по ул. Ленинская в прямом и обратном направлении без проезда через ул. Замковая с заездом на остановку «Рынок» по ул. Островского.
Кроме того, 3 июля в вечернее время будут организованы дополнительные рейсы:
Вносятся изменения в расписания движения отдельных пригородных маршрутов.
Переносятся с 1 на 3 июля следующие рейсы:
Продлевается до г. Новогрудок 3 июля рейс отправлением в 15:15 по маршруту «Лида-Березовка».
Отменяются 2 и 3 июля следующие рейсы:
Переносится со 2 на 3 июля рейс отправлением в 15:00 по маршруту «Лида-Табола». По маршруту «Лида-Ивье» 3 июля вместо рейса отправлением в 7:52 будет выполняться рейс отправлением в 10:05.
Справки по телефону 52-76-76.
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На День независимости в Лиде перекроют движение транспорта на улицах Замковая и Грюнвальдская (расписание)
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, и перекрытием улиц Замковая и Грюнвальдская 3 июля изменяются...
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