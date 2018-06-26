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На День независимости в Лиде перекроют движение транспорта на улицах Замковая и Грюнвальдская (расписание)

27.06.2018 — Разное | Lida.Info  
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На День независимости в Лиде перекроют движение транспорта на улицах Замковая и Грюнвальдская (расписание)

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, и перекрытием улиц Замковая и Грюнвальдская 3 июля изменяются маршруты движения некоторых городских автобусных маршрутов.

Маршрут № 2 «Лакокраска – ул. Крупской» будет следовать с ул. Калинина налево на ул. Грюнвальдская, по пр-ту Победы на ул. 8-го Марта и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту.

Маршрут № 3 «Индустриальный-Автовокзал»  будет следовать по ул. Ленинская в прямом и обратном направлении без проезда через ул. Замковая с заездом на остановку «Рынок» по ул. Островского.

Маршрут № 5 «Южный городок – Завод «Оптик» будет следовать с ул. Калинина налево на ул. Грюнвальдская, по пр-ту Победы, по ул. Ленинской и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту без заезда на ул. 8-го марта.

Автобусы по маршрутам № 1, № 4, № 7, № 7а, № 8, № 9, № 10, № 11 и № 15т будут следовать по своим маршрутам без изменений.

3 июля на время проведения праздничного салюта с 21.00 до 24.00 дополнительно будут изменены  движения отдельных городских маршрутов:

Маршрут №1 «Шейбаки- м-н Красноармейский» будет следовать с пр-та Победы на ул. Шевченко,  ул. Труханова, на ул. Ленинская на пр-т Победы и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту.

Маршрут №2 «Лакокраска- ул. Крупской» будет следовать с ул. Качана на ул. Ленинская, ул. Советская и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту.

Маршрут№3 «Индустриальный-Автовокзал»  будет следовать по ул. Ленинская в прямом и обратном направлении без проезда через ул. Замковая и ул. Островского.

Маршрут № 5 «Южный городок – Завод «Оптик» будет следовать с ул. Калинина налево на ул. Грюнвальдская,  далее налево по пр-ту Победы, по ул. Шевченко, по ул. Труханова на путепровод на ул. Коммунистическая  и далее по маршруту, в обратном направлении по аналогичному маршруту без заезда на ул. 8-го марта.

2 июля с 12.00 в связи с закрытием ул. Замковая маршрут № 3 «Индустриальный-Автовокзал»  будет следовать по ул. Ленинская в прямом и обратном направлении без проезда через ул. Замковая с заездом на остановку «Рынок» по ул. Островского.

Кроме того, 3 июля в вечернее время  будут организованы дополнительные рейсы:

  • маршрут №3 отправлением с «Автовокзала» в 23.28 и 00.35;
  • маршрут №7 отправлением с « ул. Мицкевича» в 00.20;
  • маршрут №9 отправление с  «Райполиклиника» в сторону м-на «Слобода» в 00.50;
  • маршрут №9 с «Книжный мир» в сторону м-на «Красноармейский»  в 00.47;

Вносятся изменения в расписания движения отдельных пригородных маршрутов.

Переносятся с 1 на 3 июля следующие рейсы:

  • маршрут «Лида-Кривичи» отправлением в 15:28;
    маршрут «Лида-Геранены» отправлением в 17:10;
    маршрут «Лида-Евсеевичи» отправлением в 15:05;
    маршрут «Лида-Жемыславль» отправлением в 07:25;
    маршрут «Лида-Рулевичи» отправлением в 15:00.

Продлевается до г. Новогрудок 3 июля рейс отправлением в 15:15 по маршруту «Лида-Березовка».

Отменяются 2 и 3 июля следующие рейсы:

  • маршрут «Лида-Березовка» отправлением в 12:15 и 17:18;
    маршрут «Лида-Крупово» отправлением в 10:30;
    маршрут «Лида-В.Село» отправлением в 6:30 и 15:15.

Переносится со 2 на 3 июля рейс отправлением в 15:00 по маршруту «Лида-Табола». По маршруту «Лида-Ивье» 3 июля вместо рейса отправлением в 7:52 будет выполняться рейс отправлением в 10:05.

Справки по телефону 52-76-76.

 
 
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В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, и перекрытием улиц Замковая и Грюнвальдская 3 июля изменяются...
 
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